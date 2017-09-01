С Днем знаний поздравили юных пассажиров на ВСЖД

На Восточно-Сибирской железной дороге в Иркутске в преддверии Дня знаний сотрудники Байкальской пригородной пассажирской компании поздравили юных путешественников с праздником прямо в электричках, отправляющихся с вокзалов. Как сообщает 1 сентября 2017 года пресс-служба ВСЖД, в пути следования электропоезда Иркутск – Слюдянка ребят развлекали люди, в костюмах героев мультфильмов. Они узнавали, знакомы ли маленькие пассажиры с правилами безопасного поведения на железной дороге, и дарили им подарки к 1 сентября.

На вокзале Иркутск-Сортировочный для всех, кто ждал поезд, также провели развлекательную программу. Подобные акции прошли на многих пригородных станциях и в электропоездах Байкальской пассажирской пригородной компании в преддверии нового учебного года.

Справка. Ежегодно Байкальская пригородная пассажирская компания перевозит более 700 тыс. студентов и школьников.

С 1 сентября по 31 декабря школьникам и студентам предоставляется право льготного проезда в поездах пригородного сообщения со скидкой 50% от полной стоимости по территории Иркутской области.