С аншлагом прошёл РУСАЛ ФестивAL #Кино в Тайшете

Более 3,5 тыс. жителей Тайшета и Тайшетского района посетили кинофестиваль, который 7 и 8 октября 2017 года прошёл в Тайшете в рамках крупного социально-культурного проекта «РУСАЛ ФестивAL». Как сообщает 10 октября пресс-служба РУСАЛа, кинофестиваль проводится второй год подряд. В этот раз его программу расширили до двух дней. В первый день зрителям показали новинки кинематографа - полнометражные мультфильмы «Трио в перьях», «Три богатыря и морской царь», а также фильмы «Хороший мальчик», «Время первых», «Ледокол», «Коллектор». Во второй день тайшетцы увидели киноверсии спектакля «Война и мир» и балета «Ромео и Джульетта».

В 2017 году местные власти учли большой интерес горожан к кинофестивалю и выделили для зал в три раза больше прошлогоднего. В центре дополнительного образования «Радуга» он рассчитан на 600 мест. Наибольшее количество зрителей пришло на утренние сеансы, зал был переполнен. Суммарное количество зрителей за два дня стало рекордным среди всех городов, где проводился РУСАЛ ФестивAL #Кино в этом году.

На официальном открытии кинофестиваля присутствовали и.о. мэра Тайшетского района Михаил Малиновский, председатель районной думы Евгений Пискун, глава Тайшета Александр Заика, а также руководитель представительства РУСАЛа в Иркутской области, депутат Законодательного собрания Иркутской области Александр Балабанов.

«Компания РУСАЛ видит перед собой задачу не только строить новые заводы и создавать высокооплачиваемые рабочие места, но и заниматься социально-культурной и просветительской работой в городах нашего присутствия, - сказал Александр Балабанов. - Тайшетцы уже привыкли к нашим грантовым конкурсам «Территория РУСАЛа» и «Помогать просто». Здесь мы проводили несколько спортивных турниров для школьников и молодежи. В этом году для горожан был устроен большой концерт по случаю Дня строителя. Сейчас – проводится кинофестиваль. Надеюсь, что такие мероприятия станут для Тайшета традиционными. И впредь РУСАЛ будет в тесном взаимодействии с местными властями развивать Тайшет, делать его еще более комфортным, безопасным и привлекательным для проживания».

Для гостей фестиваля подготовили культурно-развлекательную программу: в фойе были организованы творческие мастерские, мастер-классы по актерскому искусству, аквагриму, росписи театральных масок, конкурсы, викторины. К аниматорам выстраивались очереди. Детей угощали бесплатным попкорном, заранее было заготовлено 40 кг этого лакомства. По подсчетам организаторов, за два волонтеры раздали 1,5 тыс. стаканов попкорна.

Вход на кинофестиваль был свободный. Цель проекта – знакомство жителей регионов с лучшими работами современного российского кинематографа, формирование интереса к культуре и искусству у жителей малых городов.

Фото пресс-службы РУСАЛа.