С алкогольного рынка Иркутской области хотят выдавить фирмы-однодневки

В Иркутской области предлагают законодательно закрепить норму, чтобы уставной капитал компаний, которые торгуют алкоголем в розницу, был бы не менее 500 тыс. рублей, чтобы при наложении максимального штрафа за нарушение правил компании могли его выплатить, а «не отвертеться». Такое нововведение предполагает законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», автором которого является депутат Законодательного собрания региона Алексей Козюра. По словам депутата, тогда фирмы-однодневки уйдут из этого рынка, предпринимательское сообщество качественно обновится. Документ рассмотрели депутаты Законодательного собрания региона на заседании комитета по собственности и экономической политике ЗС 15 сентября 2017 года.

По словам Алексея Козюры, федеральное законодательство даёт право регионам России самим определять размер уставного капитала для таких компаний, но он не должен превышать 1 млн рублей. Максимум уже установлен в Якутии, на Чукотке и в Новосибирской области, порог в 500 тыс. рублей - в Московской области и Санкт-Петербурге, а вот в пьющем Забайкальском крае – 50 тыс. рублей, в Бурятии – 60 тыс. рублей. Есть регионы, в которых для сельских территорий установлено одно значение, для крупных городов – другое.

Обозначенный пункт законопроекта вызвал серьёзные возражения и споры на комитете. К примеру, как сообщила представительница службы потребительского рынка по Иркутской области, если в крупных и средних городах предприниматели смогут обеспечить уставной капитал в 500 тыс. рублей, то в сельской местности – нет. По её словам, это может привести к тому, что закроется вся официальная торговля алкоголем, а селяне начнут пить фальсифицированное спиртное.

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Александр Кулиш сказал, что в законопроекте имеются некоторые признаки нарушений антимонопольного законодательства, но ведомство ещё не проводило детальный анализ, т.к. компании не обращались с такими заявлениями. По его данным, в регион в скором времени зайдут крупные торговые продовольственные сети, которые могут вытеснить с иркутского алкогольного рынка местные компании.

Против этого пункта выступает и уполномоченный по правам предпринимателя Иркутской области Алексей Москаленко. Он считает, что такое ограничение приведёт к дискриминации части бизнесменов. По его данным, местный бизнес негативно оценивает законопроект.

В итоге члены комитета рекомендовали принять законопроект в первом чтении на сентябрьской сессии ЗС, создать рабочую комиссию по его доработке ко второму чтению до 1 ноября. Возможно, меры ограничения будут изменены в процессе.