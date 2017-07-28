С 1 по 11 августа изменяется расписание пассажирских поездов на участке Байкальск – Выдрино

Расписание движения пассажирских поездов на участке Байкальск – Выдрино Восточно-Сибирской железной дороги меняется с 1 по 11 августа 2017 года в связи с технологической необходимостью. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД. В эти дни пассажирские поезда будут следовать по вариантному графику с отклонением от нормативного времени в среднем от двух до 30 минут.

Вариантный график следования поездов применяется в период работ по модернизации пути и позволяет пропускать поезда с максимальным соблюдением времени, указанного в постоянном расписании. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».