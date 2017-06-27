Рыбу во время нереста в Иркутской области ловили реже, чем год назад

В Иркутской области выявлено 682 нарушения запрета на вылов рыбы во время нереста. Об этом 27 июня 2017 года сообщил замначальника отдела госконтроля, охраны водных биоресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского Управления Росрыболовства Ринат Енин, говоря об итогах операции «Нерест», которая прошла в регионе с 25 апреля по 25 июня. По его словам, в Приангарье зафиксировано на 28% меньше нарушений по сравнению с показателем прошлого года. По его словам, за время операции в следственные органы передано восемь материалов для возбуждения уголовных дел по фактам незаконной добычи рыбы.

Ринат Енин рассказал, что по итогам операции «Нерест» на рыбаков наложены штрафы в общей сумме 973 тыс. рублей и предъявлены иски за незаконную добычу водных биоресурсов на 263 тыс. рублей. Изъято также 510 сетей общей длиной более 20 тыс. м, 37 лодок и 3 мощных мотора.

Нарушения в основном совершали на реке Ангара, на Усть-Илимском, Иркутском и Братском водохранилищах. Почти все материалы по итогам операции направляются в мировые суды для решения вопросов о конфискации у браконьеров орудия лова и транспортных средств.

Напомним, с 25 апреля по 25 июня в Иркутской области действовал запрет на вылов таких рыб как хариус, ленок, таймень с использованием сетей и удочек, имеющих более двух крючков. Кроме того, с 1 мая по 15 июня запрещено было рыбачить на щуку в Иркутском, Братском, Усть-Илимском водохранилищах и впадающих в них реках.