Рыбаков Приангарья обучат работе в сфере туризма и основам предпринимательства

Механизмы перераспределения трудовых ресурсов Ольхонского и Слюдянского районов Иркутской области из рыбопромысловой в иные сферы деятельности рассмотрели в министерстве труда и занятости региона в связи с ведением запрета на промышленный вылов омуля в акваториях озера Байкал. Как сообщает 27 июня 2017 года пресс-служба правительства Приангарья, одним из приоритетных направлений трудовой деятельности для них - сфера туризма. Рассматривается также возможность трудоустройства граждан вахтовым методом на предприятия по разведению омуля и зарыблению Усть-Илимского и Братского водохранилищ, а также иных предприятий за пределами Иркутской области, занимающимися добычей и переработкой рыбы (Камчатка, Сахалин).

В Иркутской области для жителей указанных районов планируется организовать профессиональное обучение для работы в сфере туризма, а также по основам предпринимательской деятельности для дальнейшей организации самозанятости местных жителей.

Прорабатывается вопрос выплаты единовременной финансовой помощи на госрегистрацию в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя для жителей Ольхонского, Слюдянского районов, а также на создание рабочих мест для незанятых граждан.

Одно из предложений касалось возможности привлечения населения Ольхонского района к участию в рыбохозяйственных мероприятиях, связанных с очисткой озера Байкал и других водных объектов отброшенных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов. Кроме того, рассматривается предложение о предоставлении господдержки предприятиям, реализующим инвестиционные проекты на территории Слюдянского района, под условие трудоустройства граждан, занятых на промышленном вылове омуля.

Напомним, 23 июня заместитель министра сельского хозяйства РФ — руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков сообщил, что ограничения на промышленную вылов байкальского омуля начнут действовать с начала 2018 года. Он напомнил, что ограничительные меры не коснутся рыбаков-любителей и малочисленных местных народов.

Фото с сайта правительства Иркутской области.