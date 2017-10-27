Рябиновую аллею высадили у спортивного клуба «Строитель» в Шелехове. Как 24 октября 2017 года сообщила пресс-служба Братского алюминиевого завода, жители высадили 20 сажанцев рябины в рамках грантового конкурса «Зеленая волна», по которому проект озеленения получил финансирование от благотворительного фонда «Центр социальных программ» РУСАЛа. Высота саженцев пока не превышает 1,5 метра, однако рябина – быстрорастущее дерево, и уже в ближайшие три-четыре года они достигнут высоты более 3 метров.

«Главной особенностью акции стало то, что она объединила людей, – отмечает главный специалист отдела спорта и молодежной политики администрации Шелехова Ксения Устинова. – Деревья сажали наши юные спортсмены, их родители и тренеры, общественники. Совместными усилиями мы сделали еще одно хорошее дело на благо любимого города».

В этот же день на Аллее любви в городском парке высадили 16 кленов. Напомним, что проект Аллея любви также был реализован благодаря поддержке благотворительного фонда ЦСП. «Конкурс «Зеленая волна» был посвящен Году экологии в России, – рассказывает региональный менеджер ЦСП Анна Окольникова. – Мы проводили его дважды: весной и осенью. «Зеленая волна» состоится и в следующем году – любой житель Шелехова сможет получить до 20 тысяч рублей на озеленение городской территории».

Прямо сейчас ЦСП РУСАЛа проводит еще один грантовый конкурс – «Помогать просто». Его участники могут получить до 50 тысяч рублей на реализацию социально полезной идеи. В Иркутской области заявки принимаются от жителей Шелехова, Шелеховкого района и Братска. Подробности акции на сайте ЦСП: www.fcsp.ru.

Фото пресс-службы БрАЗа.