РУСАЛ запустил новый бренд низкоуглеродного алюминия «Allow»

РУСАЛ запускает новый бренд низкоуглеродного алюминия «Allow». Как 2 ноября 2017 года сообщила пресс-служба компании, алюминиевая продукция под этим брендом отличается существенно более низким углеродным следом, то есть удельным объемом выбросов парниковых газов при производстве металла, чем в среднем по отрасли. Бренд «Allow» был официально представлен на торжественном мероприятии в Лондоне во время недели Лондонской биржи металлов (LME).

Весь металл, производимый РУСАЛом под брендом «Allow», сертифицирован и прошел независимую проверку заявленного уровня углеродного следа. Одним из ключевых конкурентных преимуществ РУСАЛа является доступ к чистой возобновляемой гидроэлектроэнергии для обеспечения производства алюминия с низким уровнем выбросов парниковых газов. Углеродный след продукции под брендом «Allow» составляет менее 4 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия, в то время как в среднем в мире значение этого показателя составляет около 12 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного алюминия (учитываются прямые и косвенные энергетические выбросы от алюминиевых заводов).

РУСАЛ постоянно инвестирует значительные средства в модернизацию мощностей и развитие новых технологий в целях сокращения влияния своей производственной деятельности на окружающую среду. В 2016 году общие расходы компании на проведение природоохранных мероприятий составили 119,9 млн долларов США.

В новом бренде «Allow» отражены стратегия РУСАЛа, направленная на укрепление принципов устойчивого развития в производстве, и стремление компании стать лидером среди производителей алюминия с самым низким уровнем углеродного следа. По сравнению с 1990 годом РУСАЛ сократил выбросы парниковых газов при производстве одной тонны алюминия более чем на 57% и продолжает снижать выбросы.

«Выход на рынок бренда «Allow» – важный для РУСАЛа момент с точки зрения дальнейшего развития нашей сбытовой стратегии и работы с клиентами. Сегодня потребители уделяют все больше внимания экологичности приобретаемой ими продукции, в том числе и уровню углеродного следа, связанного с ее производством. Бренд «Allow» обеспечивает гарантию и потребителям, и производителям, что используемый при производстве их продукции алюминий создается с одним из самых низких уровней углеродного следа в отрасли», – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

Более подробная информация о бренде «Allow» доступна на сайте: allow.rusal.com.