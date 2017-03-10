РУСАЛ начинает определять лучшие проекты программы «Территория РУСАЛа»

РУСАЛ начинает экспертизу грантовых заявок, поданных на конкурс проектов социальной программы «Территория РУСАЛа». Как 10 марта 2017 года сообщила пресс-служба компании, лучшие инициативы получат финансовую поддержку на реализацию проектов в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей. Экспертиза проектов включает в себя несколько этапов. Первый предусматривает открытое онлайн-голосование, которое продлится до 17 марта. Все желающие смогут ознакомиться с проектами и проголосовать за наиболее актуальные и полезные на сайте www.fcsp.ru. В прошлом году более 23 тыс. жителей городов, в которых проводится программа, приняли участие в онлайн-голосовании.

Одновременно с этим стартует второй этап, включающий в себя заочную и очную экспертизы, а также публичные защиты проектов. На данном этапе инициативы будут оцениваться экспертным жюри, в состав которого войдут специалисты в области урбанистики, архитектуры, дизайна, благотворительности и социального проектирования, представители органов региональной и муниципальной власти, РУСАЛа, сотрудники Центра социальных программ компании, а также сами жители.

При подведении итогов конкурса будут учтены все этапы экспертизы. Победители конкурса станут известны не ранее 17 апреля.

«Программа «Территория РУСАЛа» направлена прежде всего на создание условий для комфортной и интересной жизни в городах нашего присутствия. Поэтому для РУСАЛа очень важно, чтобы их жители были максимально включены в этот процесс и принимали участие как в разработке проектов, так и в их оценке. Это позволит нам поддержать наиболее значимые и важные инициативы», – отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

«Территория РУСАЛа» – программа социально-экономического развития территорий, которая предполагает комплексный стратегический подход к реализации лучших проектов инфраструктурных изменений как всего города, так и конкретного микрорайона, дома или двора. Программа призвана сделать жизнь людей максимально комфортной и интересной благодаря появлению новых общественных и культурных пространств, модернизации объектов социальной инфраструктуры и проведению культурных, развивающих и спортивных мероприятий.

В 2017 году в конкурсе принимает участие 421 проект, из них 179 направлены на создание новых общественных и культурных пространств, 73 – на проведение локальных улучшений микрорайона, дома или двора и 169 – на организацию культурных городских мероприятий нового формата.

В географию программы входят такие населенные пункты, как Абакан, Ачинск и Ачинский район Красноярского края, Боготол, Братск, пгт Белогорск Тисульского района Кемеровской области, Волгоград, Каменск-Уральский, Кандалакша, Краснотурьинск, Красноярск, Назарово и Назаровский район Красноярского края, пос. Надвоицы, пос. Новосемейкино Красноярского района Самарской области, Новокузнецк, пос. Таежный Богучанского района Красноярского края, Тайшет, пос. Тюхтет Тюхтетского района Красноярского края, Саяногорск, Североуральск и Шелехов.

В 2012 году «Территория РУСАЛа» стала победителем конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» как лучшая программа, способствующая развитию местных сообществ и улучшению социального климата в регионах присутствия компании. В 2014 году «Территория РУСАЛа» заняла первое место как лучший проект взаимодействия организаций в области работы с детьми и молодежью в I Всероссийском конкурсе лучших практик работодателей по работе с детьми, молодежью и кадровым резервом «Создавая будущее».

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте www.fcsp.ru.