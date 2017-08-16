РУСАЛ инвестировал 24 млн долларов в производство прокаленного кокса

Новую прокалочную печь запускает на Иркутском алюминиевом заводе компания «РУСАЛ». Как 16 августа 2017 года сообщила пресс-служба компании, инвестиции в проект составили 23,7 млн долларов. В 2015 году было принято решение модернизировать прокалочную печь № 2 на ИркАЗе для выпуска прокаленного кокса, направляемого на Саяногорский алюминиевый завод для производства обожженных анодов. Производственная мощность печи составляет 72 тыс. тонн в год.

В настоящий момент в России наблюдается дефицит прокалочных мощностей, в результате чего потребители прокаленного кокса вынуждены закупать готовое сырье в Китае по высоким ценам. Прокалочные мощности РУСАЛа, помимо ИркАЗа, расположены на Братском и Красноярском алюминиевых заводах. По итогам 2016 года на БрАЗе и КрАЗе было выпущено около 800 тыс. тонн прокаленного кокса, что составляет 61% от потребностей алюминиевых заводов РУСАЛа. С запуском прокалочной печи № 2 на ИркАЗе самообеспеченность компании в этом сырье вырастет до 71%.

«Увеличение собственных мощностей по производству прокаленного кокса позволит РУСАЛу постепенно отказаться от поставок третьих сторон и снизить расходы на 8 млн долларов США в год. В планах компании дальнейшее наращивание собственного производства нефтяного кокса, в результате чего в течение двух-трех лет РУСАЛ может полностью отказаться от импортных поставок этого сырья», – отметил директор по алюминиевому бизнесу РУСАЛа Евгений Никитин.