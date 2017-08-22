РСХБ стал участником новой льготной программы кредитования МСП

Источник: Байкал Инфо
22/08/2017 - 14:10

АО «Россельхозбанк» и Министерство экономического развития РФ подписали соглашение о новом механизме государственной поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом 22 августа 2017 года сообщает пресс-служба банка.

В соответствии с новой льготной программой кредитования РСХБ предлагает представителям МСП получить финансирование от 5 млн рублей до 1 млрд рублей сроком на 5 лет по ставкам 10,6% и 9,6% для малого и среднего бизнеса. Программа льготного кредитования, утвержденная постановлением правительства РФ №674, является дополнительным механизмом к «Программе 6,5» корпорации МСП и направлена на реализацию инвестиционных проектов в таких отраслях, как АПК, обрабатывающая промышленность, строительство, внутренний туризм, транспорт и связь, здравоохранение и другие.

 «РСХБ уделяет особое внимание финансовой поддержке малого и среднего бизнеса, постоянно создавая благоприятные условия для его развития. Участие в данной программе позволит нам расширить доступное кредитование и возможности для представителей МСП», - отметила заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

 

Метки: Бизнес, Пресс-релизы, Россельхозбанк, Россия
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