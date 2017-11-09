РСХБ приступил к продаже облигаций в собственной сети

Россельхозбанк 5 декабря 2017 года планирует разместить выпуск облигаций серии БО-04Р, ориентированный на широкий круг инвесторов, в том числе на физических лиц. Продажа облигаций розничным клиентам будет реализована через точки продаж банка.

Ставка купона составит от 7,9% до 8,1% годовых (конечная ставка сформируется по итогам сбора заявок), срок обращения – 3 года и 4 дня. Номинал облигаций – 1 000 рублей, минимальная сумма инвестиций – 200 000 рублей, выплата процентов по купону будет производиться дважды в год. Общий объём размещения ограничен 20 млрд рублей, сообщает 9 ноября пресс-служба банка.

Ключевыми особенностями облигаций АО «Россельхозбанк» являются их высокая надежность, а также доходность, превышающая ставки по вкладам банка. Купонные выплаты освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц. Подать заявку на приобретение ценных бумаг можно в любом офисе банка до 21 ноября 2017 года включительно. Для покупки облигаций клиентам необходимо заключить договор на брокерское обслуживание или открытие индивидуального инвестиционного счёта, зачислить на счет необходимую сумму денег и подать заявку на приобретение бумаг по телефону или через офис Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.