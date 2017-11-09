РСХБ предлагает потребительские кредиты по ставке от 10% годовых

Источник: Байкал Инфо 09/11/2017 - 10:00

Россельхозбанк объявляет о снижении процентных ставок по ряду кредитных программ для частных клиентов. Как 8 ноября 2017 года сообщает пресс-служба банка, процентные ставки по потребительским кредитам теперь составляют от 10% годовых*, снижение составило в среднем 2,5 п.п. Также снижены процентные ставки по ряду специальных программ, в том числе по рефинансированию потребительских кредитов (теперь ставки составляют от 11,5% годовых*), пенсионным кредитам (от 11,5% годовых*), кредитам для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (от 12,5% годовых*).

РСХБ является одним из лидеров на отечественном рынке розничного кредитования, занимая третье место по объему кредитного портфеля. Получить более подробную информацию об условиях продуктов Россельхозбанка можно на официальном сайте банка.

* Указанные ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Метки: Деньги, Пресс-релизы, Россельхозбанк, Экономика, Россия
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