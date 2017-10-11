РСХБ направил в экономику Свердловской области порядка 140 млрд рублей

За время работы в Свердловской области Россельхозбанк направил населению и предприятиям региона порядка 140 млрд рублей заёмных ресурсов. Вопросы финансирования банком экономики региона обсуждались в ходе рабочей встречи заместителей председателя правления банка Оксаны Лут и Ирины Жачкиной с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Орловым, сообщает 11 октября 2017 года пресс-служба банка.

В ходе встречи было отмечено, что Россельхозбанк оказывает комплексную финансовую поддержку предприятиям из ключевых отраслей экономики региона: АПК, промышленности, строительства, транспорта и других. Банк является опорным финансовым институтом для агропромышленного комплекса области: только в текущем году аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции было направлено порядка 2,8 млрд рублей, в том числе в рамках механизма льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых.

На встрече также обсуждались вопросы поддержки банком проектов по производству импортозамещающей продукции, развития смежных отраслей АПК, финансирования малого и среднего бизнеса, реализации «зарплатных» проектов и выпуска карт национальной платежной системы «Мир» для осуществления социальных и иных выплат.

В ходе рабочей поездки Оксана Лут и Ирина Жачкина провели ряд встреч с представителями бизнеса Свердловской области по вопросам предоставления комплексного банковского обслуживания, реализации инвестиционных проектов и финансирования текущей деятельности.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.