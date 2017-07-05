Розы посадят в усадьбе Сукачёва в Иркутске в честь Дня семьи, любви и верности

Посадка роз в честь Дня семьи, любви и верности пройдёт на территории усадьбы В.П. Сукачёва в Иркутске 7 июля 2017 года. Как сообщила «Байкал Инфо» 5 июля заведующая этим отделом Иркутского художественного музея Кристина Шерхунаева, каждый год 20 супружеских пар высаживают по кусту розы ругозы на созданную здесь аллею семьи. Заявки в этом году подали уже 18 пар. Участникам мероприятия вручат свидетельство о том, что на территории усадьбы высажено их растение. Супругам расскажут о традициях празднования серебряных и золотых свадеб, они также запустят воздушные шары, на которых напишут пожелания для своих семей. В конце мероприятия всех угостят чаем, приготовленным по особому рецепту.

По словам Кристины Шерхунаевой, с 2010 года мероприятие решили сделать ежегодным, потому что в музей обращались молодожены с просьбой посадить деревья на территории усадьбы. Розы для посадки предоставляет местная ландшафтно-производственная компания. Эти растения выбрали потому, что их шипы символизируют радости и трудности семейной жизни.

Фото с сайта.