Ростелеком выиграл 242 конкурса для обслуживания бизнеса и госструктура Иркутской области

Ростелеком в 2016 году выиграл 242 тендера-конкурса и аукциона на оказание услуг связи государственным учреждениям и коммерческим предприятиям в Иркутской области. Как 20 февраля 2017 года сообщила пресс-служба компании, иркутский филиал Ростелекома первый в Сибирском федеральном округе выиграл конкурс на предоставление услуг мобильной связи.

Активными потребителями современных телекоммуникационных услуг Ростелекома в прошлом году стали организации, регулирующие различные сферы жизнедеятельности Иркутской области: исполнительные органы государственной власти, муниципальные и районные администрации, органы государственного регулирования в сфере здравоохранения, социальной политики, образования, культуры и спорта, надзорные органы, воинские части, структуры МВД России и МЧС России.

В частности, филиал заключил 77 контрактов с медицинскими учреждениями. В рамках договорных отношений универсальный сервисный провайдер взял на себя обязательства по обеспечению интернет-доступом, междугородней и международной телефонией, цифровыми каналами и иными видами электросвязи для оперативного сообщения ведомственных учреждений, в том числе, территориально удаленных.

Возможности инфраструктуры и индивидуальные технологические решения, предложенные федеральным оператором, использовали в своей деятельности крупнейших бизнес-структур региона. Комплексными решениями ПАО Ростелеком пользуются такие организации, как АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», дочерние общества ПАО «Роснефть», министерства и ведомства органов государственной власти федерального и местного значения, Иркутская таможня и другие.

«Мы предлагаем нашим клиентам экономичные, при этом высокотехнологичные услуги связи на базе облачных услуг, – подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Компания способна в короткое время подготовить и реализовать проект любой степени сложности, с учетом специфики бизнеса».

Ростелеком оказывает в Иркутской области весь спектр услуг связи, среди которых предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, организация мультисервисных сетей передачи данных и виртуальных частных сетей, оказание услуг внутризоновой, междугородней, международной и спутниковой телефонной связи, IP-телефонии, корпоративная сотовая связь и др.