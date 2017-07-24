Ростелеком в Сибири подключает услуги новым абонентам в день обращения

Сибирские абоненты Ростелекома могут оперативно воспользоваться любыми услугами компании. Как сообщает 24 июля 2017 года пресс-служба компании, ежемесячно в среднем 22% заявок новых клиентов на подключение скоростного интернета специалисты компании в сибирских регионах выполняют день в день (при наличии технической возможности).

Такая оперативная инсталляция доступна для абонентов, которые обратились в Ростелеком в первой половине дня, точнее до 15.00. Если абонент обращается после указанного времени, технические специалисты приедут в течение суток или в любой другой удобный для клиента день.

В Новосибирской и Омской областях доля быстрых подключений абонентам составляет более 27%, то есть каждый третий обратившийся с заявкой о предоставлении широкополосного доступа в интернет, интерактивного ТВ или домашнего телефона, получит услугу в этот же день. В Бурятии 24% всех поступивших заявок удовлетворяются в оперативном режиме. В Иркутской области 22% новых клиентов подключают услуги в день обращения.

В остальных регионах сотрудники компании также выполняют часть заявок (каждую вторую) по подключению услуг связи в режиме «день в день». Но в основном, жители предпочитают вызывать специалистов-инсталляторов в вечерние часы по будням или в выходные дни.

«Мы значительно улучшили качество клиентского сервиса, планомерно работая над совершенствованием процесса технической поддержки. Это касается и сегментирования сети, и работы оборудования, и общения с абонентами на этапе знакомства, – отметил технический директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Алексей Гайдамак. – В результате мы отрегулировали бизнес-процессы, и теперь большинство вопросов абонентов решается онлайн уже на первой линии техподдержки. Всё больше заявок мы отрабатываем в течении дня, в том числе и по подключению услуг новым абонентам. Мы знаем о тех проблемах, с которыми сталкиваются наши абоненты на этапе подключения и пользования услугами и работаем над их устранением».

Период ожидания для клиента от подачи заявки до подключения услуги сейчас составляет менее 24 часов. Абоненты имеют возможность выбирать и назначать удобное для себя время. Кроме того, теперь клиентам не нужно приходить в офисы продаж для заключения договора на оказание услуг связи. Все необходимые документы оформляются дома в день подключения.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800. Для подключения услуг мобильной связи Ростелекома, в том числе с сохранением привычной нумерации, корпоративные клиенты могут обратиться к персональным менеджерам.