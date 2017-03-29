Ростелеком собирает заявки на участие в проекте «Дети на льду. Звезды»

Стартовал второй сезон телевизионного проекта «Дети на льду. Звезды», организованный компанией «Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России. Как 29 марта 2017 года сообщила пресс-служба компании, принять участие в проекте теперь может любой спортсмен в возрасте от 8 до 9 лет независимо от региона проживания и спортивной школы. С 20 марта по 2 апреля включительно все желающие смогут подать заявку на сайте проекта «Дети на льду. Звезды» (ice.rt.ru), заполнив анкету и приложив видеоролик, соответствующий требованиям проекта.

После окончания приема заявок и их обработки прошедшие предварительный отбор претенденты будут приглашены на очные кастинги, которые пройдут в апреле в следующих городах: Москва (Центральный федеральный округ), Санкт-Петербург (Северо-Западный федеральный округ), Сочи (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа), Новосибирск (Сибирский федеральный округ, за исключением Забайкальского края), Челябинск (Уральский федеральный округ), Казань (Приволжский федеральный округ), Чита (Дальний Восток и Забайкальский край). На этих кастингах определятся имена полуфиналистов проекта – 21 девочки и 21 мальчика. Затем участники будут готовить свои программы по заданным членами жюри темам.

Телезрители увидят восемь серий телевизионного шоу, получат возможность наблюдать напряженную борьбу за главный приз проекта, разделят с юными спортсменами их успехи и неудачи, смогут оценить усилия на пути к спортивным вершинам. Жюри под председательством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой на протяжении всего сезона будет оценивать прокаты участников по аналогии с профессиональными спортивными соревнованиями, давать советы и комментарии к показанным программам, искать и раскрывать те молодые таланты, которые, возможно, завтра станут элитой российского фигурного катания. Участие в финале примут 12 детей – по шесть сильнейших девочек и мальчиков. Съемки всех соревновательных этапов и финала проекта «Дети на льду. Звезды» планируется провести в Москве. Телезрители смогут смотреть шоу на канале «ВСЁ-ТВ» интерактивного ТВ «Ростелекома» и на сайте проекта ice.rt.ru. Даты и время показов будут объявлены дополнительно.

Ростелеком выступает генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России с 2009 года. Проект «Дети на льду. Звезды» стал вторым социальным проектом в рамках этого партнерства, направленным на предоставление возможности детям из регионов, в том числе из тех, где нет сильной школы фигурного катания, получить путевку в профессиональный спорт. По результатам первого сезона все шесть финалистов получили путевки в образовательный центр «Сириус» в Сочи, созданный на базе олимпийской инфраструктуры.

С 2011 года Ростелеком и ФФКР совместно реализуют также программу мастер-классов «Звездная дорожка» для начинающих фигуристов в регионах России, в ходе которых секретами своего профессионального мастерства с ними делятся звезды большого спорта – Виктор Кудрявцев, Артур Дмитриев, Ирина Лобачева, Александр Жулин, Алексей Урманов, Оксана Козакова и другие. Ежегодно в течение пяти лет участие в программе принимали юные спортсмены во всех федеральных округах РФ.

Социальные инициативы и проекты – важная часть работы Ростелекома в сфере корпоративной социальной ответственности. Ростелеком на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина. Таким образом, компания не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.