Ростелеком сделает Братск более безопасным и комфортным

Ростелеком завершил работы по государственному контракту на выполнение работ по реализации в Братске комплексного проекта АПК «Безопасный город», который включает основные подсистемы безопасности: населения и коммунальной инфраструктуры, на транспорте, безопасность и координация работ служб и ведомств. Об этом 29 декабря 2016 года сообщает пресс-служба компании.

Комплекс «Безопасный город» нацелен на создание единого информационного пространства для эффективного взаимодействия служб общественной безопасности, поддержание общественного порядка и комфортных условий проживания граждан. В контур АПК входит наружное видеонаблюдение, пункты экстренной связи «гражданин-полиция» и камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Кроме того, система в режиме реального времени ищет транспортные средства, находящиеся в розыске.

«Ростелеком провел сложную работу, благодаря которой безопасность в Братске станет выше, – сообщил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. - С нашей стороны потребовалась максимальная слаженность действий и повышенное внимание на всех этапах его практической реализации, поскольку проект непростой и подразумевает большую степень автоматизации».