Ростелеком проводит фотоконкурс среди иркутских пользователей соцсетей

Источник: Байкал Инфо
22/08/2017 - 16:54

Иркутский филиал Ростелекома объявляет творческий конкурс «Свадебная фотография». Участие могут принять все пользователи социальных сетей «Одноклассники» https://ok.ru/rostelecom.irkutsk и «ВКонтакте» https://vk.com/rostelecom.irkutsk с 21 августа по 7 сентября 2017 года. Для участия в конкурсе необходимо разместить в соцсетях с хэштегами #РостелекомСвадьба свою свадебную фотографию, сообщает пресс-служба компании.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Самая романтическая пара», «Самая веселая пара», «Знакомство в Интернете» (для этой номинации необходимо под фото написать небольшую историю знакомства). Жюри, в состав которого вошли профессиональные фотографы оценят фотографии и определят победителей.

«Современные свадьбы уже редко обходятся без лайков в социальных сетях, потому что свадьба – это одна из самых трогательных, красивых семейных церемоний, которая запоминается на всю жизнь, - отметил заместитель директора Иркутского филиала Александр Теленкевич. - Размещайте фотографии, делайте репосты и выигрывайте призы».

Информацию о правилах конкурса, жюри и призах смотрите в официальных группах Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» в социальных сетях «Одноклассники» https://ok.ru/rostelecom.irkutsk  и «ВКонтакте» https://vk.com/rostelecom.irkutsk.    

Метки: Жизнь, Иркутская область, ПАО «Ростелеком», Конкурс, Связь
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