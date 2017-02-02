Ростелеком призывает жителей Приангарья сообщать о кражах кабеля в полицию

Более полумиллиона рублей составили финансовые потери компании «Ростелеком» в 2016 году от воровства кабеля в Иркутской области. Как 2 февраля 2017 года сообщила пресс-служба компании, совокупные потери составили 538 650 рублей, этой суммы хватило бы, например, на подключение к услугам связи по оптоволокну двух школ.

Двое злоумышленником, которые крали кабель Ростелекома, сейчас находятся в исправительных колониях строгого режима, еще один человек приговорен к 200 часам обязательных работ. Всем злоумышленникам придется возместить материальный ущерб, причиненный компании.

«Мы неоднократно предупреждали охотников за металлом, что нет смысла резать кабель в поисках меди, поскольку сети связи, в основном, оптоволоконные, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Кроме реальных сроков лишения свободы и денежных потерь, связанных с возмещением причинённого ущерба, они ничего не получают. А подобные повреждения причиняют неудобства и финансовые потери абонентам, мешают оперативной работе экстренных служб и предприятий жизнеобеспечения и органов власти».

Для предотвращения хищений и повреждений телефонного кабеля Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» проводит специальную программу, которая включает в себя оптимизацию систем мониторинга и контроля за состоянием сооружений связи, внедрение электронных систем и монтаж дополнительных устройств защиты крышек колодцев.

Ростелеком призывает общественность обратить внимание на проблему хищения и порчи телекоммуникационного оборудования. Оградить объекты жизнеобеспечения от воровства и вандализма будет проще, если рядовые граждане с пониманием и должным вниманием отнесутся к происходящему рядом. Противозаконные действия отдельных людей бьют не только по интересам компании, владеющей телекоммуникационной инфраструктурой, но и идут в разрез с интересами пользователей телекоммуникационных услуг.

Компания призывает жителей Иркутской области к сотрудничеству. При первом же подозрении о том, что готовится, либо происходит хищение или порча кабеля, люков линейно-кабельной канализации, иного оборудования связи, незамедлительно сообщайте в органы полиции по телефону 02. Гражданам, предоставившим информацию, гарантируется полная конфиденциальность. Таким образом Ростелеком не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.