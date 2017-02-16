Ростелеком предлагает клиентам угадать, кто получит статуэтку «Оскар»

Ростелеком предлагает пользователям социальной сети «Одноклассники» принять участие в конкурсе под названием «Кто получит «Оскар»?». Как 15 февраля 2017 года сообщила пресс-служба компании, конкурс проводится с 17 по 25 февраля. Через день в специальной группе будут публиковать имена претендентов на получение премии по одной номинации. Задача участников группы – выбрать из списка номинантов наиболее достойного и написать свой вариант в комментарий. Первому правильно угадавшему победителя будет начислено 4 балла, второму – 3 балла, третьему – 2 балла. Всем остальным, верно указавшим победителя не позднее 25 февраля, будет начислено по 1 баллу.

Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо вступить в группу https://ok.ru/rostelecom.irkutsk и отвечать на конкурсные вопросы, отгадывая победителей кинопремии. Итоги будут подведены 27 февраля, когда станут известны актеры, получившие статуэтки «Оскар». Тот из участников группы, кто отгадает больше остальных, получит приз от Ростелекома. Полные правила участия можно посмотреть, перейдя по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1rKOj-pZnl9QJw9RBrxRxhHxXTOl2LinQP8KriMsxYrE/edit. Напомним, в ночь с 26 на 27 февраля станут известны победители премии «Оскар» за 2016 год.

Ростелеком регулярно проводит творческие конкурсы среди пользователей Интернета. Напоминаем, что уточнить техническую возможность подключения, оставить заявку на подключение и получить любую другую информацию об услугах компании можно на сайте rt.ru, по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, а также в офисах продаж и обслуживания Ростелеком.

Фото пресс-службы Ростелекома.