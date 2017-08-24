Ростелеком подписал соглашение с отделением ДОСААФ России Иркутской области о сотрудничестве

Директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман и председатель регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области Алексей Лысков 24 августа 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документ предполагает проведение совместных мероприятий по патриотическому и физическому воспитанию молодежи, ликвидации катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба компании.

Компания ПАО «Ростелеком» на территории Иркутской области проводит комплекс неотложных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, основная цель которых – обеспечение устойчивого функционирования сооружений и сетей связи в области. В подразделениях Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» готовы к работе аварийно-восстановительные бригады, транспортные средства повышенной проходимости и жизнеобеспечения, резервные источники электропитания. Сформирован аварийный запас горюче-смазочных материалов и кабельной продукции на случай ЧС.

«Подписание соглашения позволит активно сотрудничать в чрезвычайных происшествиях, например, при сезонных затоплениях или пожарах, – прокомментировал Юрий Тиман. – Кроме этого, как социально-ориентированная компания, мы готовы активно вовлекать молодежь в позитивные изменения, которые происходят в ИТ-отрасли, а также участвовать в воспитательном процессе молодых людей».

«Формирование любви к своему Отечеству, гордости за достижения народа в мирном и ратном труде, подготовка граждан к выполнению воинского долга, является одной из важнейших задач, возложенной на ДОСААФ государством, – сообщил Алексей Лысков.

Сегодня ряды регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области объединяют около 7000 человек. Кроме того, в его состав входят 15 сторонних организаций, учреждений и предприятий области в которых трудится более 10 тыс. доссафовцев.