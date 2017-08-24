Ростелеком подписал соглашение с отделением ДОСААФ России Иркутской области о сотрудничестве

Источник: Байкал Инфо
24/08/2017 - 17:03

Директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман и председатель регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области Алексей Лысков 24 августа 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документ предполагает проведение совместных мероприятий по патриотическому и физическому воспитанию молодежи, ликвидации катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба компании.

Компания ПАО «Ростелеком» на территории Иркутской области проводит комплекс неотложных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, основная цель которых – обеспечение устойчивого функционирования сооружений и сетей связи в области.  В подразделениях Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» готовы к работе аварийно-восстановительные бригады, транспортные средства повышенной проходимости и жизнеобеспечения, резервные источники электропитания. Сформирован аварийный запас горюче-смазочных материалов и кабельной продукции на случай ЧС.

«Подписание соглашения позволит активно сотрудничать в чрезвычайных происшествиях, например, при сезонных затоплениях или пожарах, – прокомментировал Юрий Тиман. – Кроме этого, как социально-ориентированная компания, мы готовы активно вовлекать молодежь в позитивные изменения, которые происходят в ИТ-отрасли, а также участвовать в воспитательном процессе молодых людей».

«Формирование любви к своему Отечеству, гордости за достижения народа в мирном и ратном труде, подготовка граждан к выполнению воинского долга, является одной из важнейших задач, возложенной на ДОСААФ государством, – сообщил Алексей Лысков.

Сегодня ряды регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области объединяют около 7000 человек. Кроме того, в его состав входят 15 сторонних организаций, учреждений и предприятий области в которых трудится более 10 тыс. доссафовцев.

 

Метки: Общество, Иркутская область, Лысков Алексей, ПАО «Ростелеком», Тиман Юрий, Связь
Также в рубриках: 
От паводков защитит Ростелеком инфраструктуру связи в Иркутской области
Ростелеком представил услуги для бизнеса и органов государственной власти в Иркутской области
Почти 400 сибиряков поймали подарки в интерактивной игре от Ростелекома
Больше клиентов Ростелекома в Приангарье предпочитают электронные счета за услуги связи
Ростелеком определил победителей регионального журналистского конкурса в Сибири
Исключить из фида:  0
Загрузка...