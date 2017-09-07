Ростелеком подключит к Интернету небольшие поселения трёх районов Приангарья

До конца 2017 года Ростелеком построит более 600 км. оптоволоконных линий связи для того, чтобы подключить к высокоскоростному Интернету 35 точек доступа в трех районах Иркутской области. Проект реализуется в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба компании со ссылкой на заявление директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрия Тиммана на встрече с депутатом Государственной думы РФ Сергеем Теном.

Вопрос обеспечения связью жителей малых населенных пунктов Приангарья стал главной темой встречи Юрия Тимана и Сергея Тена. По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области за 2016 год, в Приангарье возможность пользоваться интернетом есть у 98,5% населения, исключение – жители малых сел с количеством до 100 человек.

«Убежден, что правительству Иркутской области необходимо оказывать активную поддержку таким проектам. По моей инициативе при правительстве создана рабочая группа по разработке и реализации комплекса мер, направленных на повышение доступности услуг связи в сельской местности, – подчеркнул Сергей Тен. - Полагаю, в рамках рабочей группы должен быть разработан план по созданию благоприятных условий для развития инфраструктуры связи в Иркутской области, утвержденный распоряжением правительства региона еще в июне 2015 года». По его мнению, лучшим методом реализации этих задач является взаимодействие бизнеса и власти в рамках государственно-частного партнерства. Депутат привёл в пример Ростелеком, который по проекту «Устранение цифрового неравенства» подключил к высокоскоростному интернету в регионах России около тысячи сел и деревень, где проживают от 250 до 500 человек.

«Вопрос доступности связи – стратегический, это не только качество жизни наших людей, но и повышение инвестиционного и предпринимательского климата на территории Иркутской области», - подчеркнул Сергей Тен.

До конца 2017 года точки доступа со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с будут организованы по волоконно-оптическим линиям связи в следующих населённых пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек: Заларинский район (в селах: Бабагай, Бажир, Новочеремхово, Черемшанка; деревнях: Тыреть 2-я, Большая заимка, Романенкина, Заблагар), Зиминский район (в селах: Басалаевка, Зулумай, Баргадай, Перевоз, Новолетники, Глинки, Филипповск, Харайгун; деревнях: Черемшанка, Мордино, Норы, Буринская дача Населенный пункт участок), Иркутский район (деревни Баруй, Сайгуты, Максимовщина, Егоровщина, Кыцигировка, Жердовка, Бургаз, Черемушка, Усть-Балей, Быкова, Столбова, Горный, Позднякова, Горяшина, Лыловщина).

Напомним, первая точка доступа в рамках программы была запущена в ноябре 2015 года в селе Капсал Эхирит-Булагатского района. К концу 2018 года компания планирует подключить в Иркутской области 219 коллективных точек доступа к скоростному интернету по технологии Wi-Fi. Для реализации проекта будут построены новые оптоволоконные линии связи, а это значит, что появится возможность подключить к высокоскоростному интернету учреждения образования, здравоохранения, многофункциональные центры для оказания государственных и муниципальных услуг.

Точка доступа представляет собой железобетонную опору, на которой размещено оборудование, раздающее интернет-сигнал на скорости до 10 Мбит/с. Место для нее специалисты Ростелекома выбирают совместно с сельской администрацией. Оно отвечает всем требованиям: в центре, возле досугового учреждения, куда можно прийти владельцам мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оснащенных модулем Wi-Fi. Штатно радиус действия сигнала - 100 м.

При строительстве точек доступа в основном используется оборудование отечественного производства. С августа 2017 года пользоваться интернетом в точках доступа (Wi-Fi), которые строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах, абсолютно бесплатно. Ранее действовал тариф в размере 45 рублей в месяц.

По Федеральному закону «О связи» в рамках оказания универсальных услуг связи во всех населенных пунктах страны с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки доступа в Интернет со скоростью до 10 Мбит/с, а это почти 14 тыс. сел и деревень, в которых проживает около 4 млн человек. В соответствии с распоряжением Правительства РФ, единым оператором универсального обслуживания на территории страны назначен Ростелеком. В мае 2014 года был подписан 10-летний государственный контракт между Федеральным агентством связи и ПАО «Ростелеком» об условиях оказания универсальных услуг связи.