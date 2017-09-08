Ростелеком поддержит онлайн-олимпиаду по английскому языку Skyeng Super Cup

Началась регистрация на международную образовательную онлайн-олимпиаду «Skyeng Super Cup Autumn – 2017». Как 7 сентября сообщила пресс-служба компании «Ростелеком», ожидается, что в ней примут участие до 100 тыс. школьников 5-11 классов из разных стран мира. Олимпиада состоит из трех туров: тренировочный (28 сентября – 13 октября), основной (14 октября – 29 октября) и супер тур (30 октября – 10 ноября). Каждый тур включает четыре обязательных блока: аудирование, чтение, задания на грамматику, задания на лексику, а также один дополнительный блок – speaking.

Участие в олимпиаде бесплатное. Победители будут определяться на уровнях общего зачета среди всех участников олимпиады – по странам, по регионам, городам, районам и внутришкольном зачете с 5 по 11 класс. Сильнейшие участники олимпиады будут претендовать на планшеты и поездки в англоязычную страну для прохождения практики, а самая активная школа – на интерактивные доски для обучения.

Организатором образовательной олимпиады стала компания «Skyeng» – самая большая онлайн-школа английского языка в стране, которая проводит 100 тыс. уроков в месяц для взрослых и детей.

«Онлайн-олимпиады позволяют нам сделать лучшие образовательные практики доступными для всех школьников вне зависимости от географии и материального достатка семьи. На «Skyeng Super Cup» каждый ребенок сможет оценить свой уровень английского и получить опыт дистанционного обучения. Мы верим, что онлайн-олимпиады с интерактивными заданиями, игровыми механиками и актуальным контентом – это ключ к тому, чтобы заинтересовать детей и повысить мотивацию к учебе», – отметила руководитель организационного комитета Анна Анащенко.

Стратегический партнер олимпиады – компания «Ростелеком», которая обеспечивает высокоскоростным Интернетом более 11 миллионов российских семей, а также 16 тыс. образовательных учреждений по всей стране. Ростелеком на постоянной основе занимается образовательными проектами, которые помогают подрастающему поколению осваивать интернет-технологии и правила безопасного поведения в сети. Компания традиционно организовывает видеонаблюдение за проведением ЕГЭ.

«В условиях цифровой экономики каждому важно придерживаться траектории постоянного развития, потому что новые технологии появляются стремительно и меняют все вокруг. Мы видим, что саморазвитие становится осознанной потребностью. Поэтому наша компания поддерживает онлайн-олимпиаду – она помогает вовлекать молодое поколение в процесс развития, причем через интересные игровые и интерактивные механики с использованием интернет-технологий. Всем участникам олимпиады – good luck!», – прокомментировать директор департамента Ростелекома Артём Черменин.

Первая международная олимпиада Skyeng Super Cup прошла весной 2017 года, в ней приняли участие 82,5 тыс. школьников из 60 стран мира. Официальный сайт международной онлайн-олимпиады Skyeng Super Cup: olympiad.skyeng.ru