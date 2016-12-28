Ростелеком определил победителей журналистского конкурса о развитии сельского Интернета в Приангарье

Ростелеком подвел итоги конкурса для журналистов районных средств массовой информации на лучшее освещение федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории Иркутской области. Как 25 декабря 2016 года сообщила пресс-служба компании, в конкурсе приняли участие десять печатных, электронных и интернет СМИ.

В номинации «Печатная пресса» лучшей была признана публикация корреспондента газеты «Шелеховский вестник» Василия Бурдуковского. В номинации «Радио и телевидение» лучшим оказался сюжет корреспондента телеканала «ТВ-12» (Нижнеудинский район) Альбины Гонтарь. В специальной номинации «Яркий заголовок» победил главный редактор газеты «Эхирит-Булагатский вестник» Евгений Очиров. Специальной премией отмечены работы журналистов газет «Ангарские огни», «Земля Тулунская», «МУП Гала-реклама», «Отчий край». Всем участникам конкурса и победителям приготовлены поощрительные призы и ценные подарки.

Конкурс для журналистов районных СМИ проводился при поддержке правительства Иркутской области и был посвящен масштабному проекту по установке точек доступа wi-fi в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». Цель конкурса – поощрить журналистов районных СМИ за интерес к теме, а также проинформировать сельских жителей, проживающих в населённых пунктах, где построены точки wi-fi доступа, о том, как ими пользоваться: как зарегистрироваться, как бесплатно посещать более двух тысяч сайтов госучреждений и ведомств, а также за символическую плату (1,5 рублей в сутки) – другие интернет-ресурсы.

«Поздравляем победителей и благодарим всех журналистов за участие в конкурсе, – сказал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – В Иркутской области Ростелеком подключит 219 коллективных точек доступа к скоростному Интернету по технологии wi-fi. До конца 2018 года компании предстоит проложить почти четыре тысячи километров оптических линий связи. В отдаленных труднодоступных районах будут задействованы спутниковые решения».

Для справки: Проект «Устранение цифрового неравенства» (УЦН), исполнителем по которому государство определило компанию «Ростелеком», стартовал в 2014 году. Его цель – предоставление коллективных точек доступа к скоростному Интернету в населенных пунктах, где проживают от 250 до 500 человек. В Сибири – это около двух тысяч сел. Оператор строит оптические каналы связи до села и организует точки доступа с помощью wi-fi -технологии на скорости не менее 10 Мбит/с. Для организации доступа используется современное оборудование отечественного производства, способное бесперебойно работать в суровых климатических условиях.

В данный момент продолжается прием работ на ежегодный всероссийский конкурс «Ростелекома» для журналистов региональных СМИ и блогеров, направленный на объективное и более качественное освещение технологических трендов, развития инновационных технологий и сервисов и их применения в разных сферах жизни общества. На конкурс принимаются не более трех работ одного автора или творческого коллектива в одной номинации, фактически вышедшие или опубликованные в период с 10 апреля 2016 года по 10 апреля 2017 года.

Победители конкурса на макрорегиональном уровне награждаются дипломами ПАО «Ростелеком» и ценными подарками. Победители конкурса на федеральном уровне награждаются дипломами ПАО «Ростелеком», главным призом для них станет поездка в штаб-квартиру NEC в Японию осенью 2017 года.

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