Ростелеком начинает весенний марафон чистоты в городах Иркутской области

Ростелеком одним из первых предприятий в Иркутске принял участие в городском субботнике. Около ста сотрудников компании вышли на проблемные в плане чистоты участки города. Несколько часов сотрудники Ростелекома приводили в порядок территорию Свердловского района, сообщает 14 апреля 2017 года пресс-служба компании.

«Наши сотрудники с энтузиазмом принимают участие в социальной жизни города. Первыми вышли иркутяне, затем марафон подхватывают сотрудники Ангарска, Братска и других подразделений компании, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Программисты, инженеры, экономисты, топ-менеджеры и телеграфисты в едином порыве сделать родной город чище и красивее, выходят на субботники».

В мэрии отметили, что Ростелеком ежегодно принимает участие в мероприятиях по наведению чистоты в Иркутске, выбирает самые сложные участки и приводит их в порядок.

Ростелеком принимает активное участие в социальной сфере Иркутска: в областном центре компания открыла две «Свободные библиотеки», ежегодно проводит зимние и летние спортивные старты, курсы компьютерной грамотности для пожилых «Азбука интернета», помогает детским домам и школам.