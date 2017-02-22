Россиянки проиграли команде Швеции в матче первенства мира по бенди в Иркутске

Сборная России уступила команде из Швеции со счётом 0:1 в первом матче V первенства мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет, которое проходит в Иркутске. Как сообщает 22 февраля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, игры первенства будут проходить на иркутских стадионах «Труд» и «Зенит», а также в Шелехове на стадионе «Строитель». Победитель и призеры будут определены 26 февраля.

Костяк сборной России на первенстве составляют хоккеистки из иркутских команд ДЮСШ «Рекорд» и «Зенит». Остальные игроки из подмосковных клубов. Тренерский штаб весь из Иркутска. команда из Швеции является трехкратными чемпионками мира. Кроме России и Швеции в чемпионате мира участвуют сборные Финляндии, Норвегии и Китая.

Перед началом соревнований на стадионе «Труд» в Иркутске состоялась презентация книги об истории женского хоккея с мячом под названием «Русский хоккей. Грации. «Рекорд»». Книга создана коллективом авторов – спортивных журналистов и фотографов из Иркутска.

«Первенство мира по хоккею с мячом среди девушек – это грандиозное спортивное событие для всех жителей и гостей Иркутска и Иркутской области. Это не просто плановое спортивное мероприятие, а знаковое событие, совпавшее с 80-летием образования Иркутской области», – отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Фото А. Семакина.