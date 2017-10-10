Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «МегаФон» серии БО-001Р-03

Размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МегаФон» серии БО-001Р-03 успешно завершено 9 октября 2017 года в рамках программы биржевых облигаций №4-00822-J-001P-02E от 20 апреля 2016 года. Как в этот день сообщила пресс-служба Россельхозбанка, объем размещенного выпуска облигаций составил 15 млрд рублей, срок обращения биржевых облигаций – 5 лет.

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 28 сентября 2017 года. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,85% – 8,00% годовых. Финальная ставка купона составила 7,85% годовых. На участие в первичном размещении облигаций было подано около 20 заявок от инвесторов. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска и составил свыше 20 млрд рублей. Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «МегаФон» серии БО-001Р-03 выступили АО «Россельхозбанк», BCS Global Markets, Банк ГПБ (АО) и АО ЮниКредит Банк.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.