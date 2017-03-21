Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке

Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотечному жилищному кредитованию. Как 21 марта 2017 года сообщила пресс-служба банка, теперь можно приобрести квартиру (таунхаус с земельным участком) или апартаменты на первичном и вторичном рынках недвижимости по процентной ставке 10,75% годовых (эти ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья).

Также банк предлагает оформить ипотечный кредит на специальных условиях в рамках программы «Ипотека по двум документам», по которой процентная ставка установлена на уровне 11,05% годовых. В среднем снижение процентных ставок составило 0,75–1,25 пп.

Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.