Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке

Источник: Байкал Инфо
21/03/2017 - 16:51

Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотечному жилищному кредитованию. Как 21 марта 2017 года сообщила пресс-служба банка, теперь можно приобрести квартиру (таунхаус с земельным участком) или апартаменты на первичном и вторичном рынках недвижимости по процентной ставке 10,75% годовых (эти ставки действуют при согласии клиента на страхование жизни и здоровья).

Также банк предлагает оформить ипотечный кредит на специальных условиях в рамках программы «Ипотека по двум документам», по которой процентная ставка установлена на уровне 11,05% годовых. В среднем снижение процентных ставок составило 0,75–1,25 пп.

Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте банка.

Метки: Общество, Деньги, Иркутская область, Россельхозбанк, Недвижимость, Россия
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