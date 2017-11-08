Россельхозбанк принял участие в крупнейшей выставке «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты»

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» принял участие в 16-й специализированной выставке «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты.», которая прошла 2-5 ноября 2017 года в Сибэкспоцентре в Иркутске. Как сообщает 8 ноября пресс-служба банка, выставка прошла при официальной поддержке правительства Иркутской области, администрации Иркутска, Союза строителей Иркутской области, некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение недвижимость Иркутска».

В работе экспозиции приняли участие более 40 компаний застройщиков, риэлтерские агентства, кадастровые и финансовые организации, а так же информационные партнеры.

На выставке продемонстрировали самые актуальные предложения и тенденции отрасли, новые объекты и услуги, продукты банковской деятельности и сопутствующие направления. Участники представили большой объем предложений по приобретению жилой и коммерческой недвижимости, по рынку строящегося и вторичного жилья, по услугам, сопутствующим строительству и обустройству зданий и помещений.

В рамках мероприятия представители Иркутского РФ АО «Россельхозбанк» провели более 200 консультаций по вопросам ипотечного кредитования.

«Эта выставка – прекрасная возможность донести самую актуальную информацию до потенциальных заемщиков, партнеров-застройщиков и тех, кто реализует вторичное жилье. Рассказать о конкурентных преимуществах и полной линейке продуктов, предоставляемых банком», - отметил директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Александр Берковиц.

Справка. АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.