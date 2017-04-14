Россельхозбанк предоставил около 1 млрд рублей на проведение сезонных работ в Ставропольском крае

Ставропольский край в числе первых в стране приступил к весенним полевым работам. Финансовую поддержку в подготовке к посевной ставропольским аграриям традиционно оказывает Россельхозбанк. Всего с начала 2017 года на эти цели банком направлено порядка 1 млрд рублей. Вопросы финансирования Россельхозбанком одного из ведущих аграрных регионов страны, в том числе в рамках нового механизма льготного кредитования, обсуждались на рабочей встрече заместителя председателя правления АО «Россельхозбанк» Оксаны Лут с министром сельского хозяйства Ставропольского края Владимиром Ситниковым, сообщает 14 апреля пресс-служба банка.

«Порядка 60% средств, предоставленных банком с начала года на проведение сезонных работ в крае, выдано по ставке не выше 5% годовых. Благодаря полученным льготным кредитам аграрии региона смогут вовремя подготовиться к проведению полевых работ и завершить их в оптимальные сроки», – подчеркнула Оксана Лут.

Средства по новому механизму направляются заемщикам всех сегментов предпринимательства – льготное финансирование уже предоставлено клиентам крупного, малого и микробизнеса.

Оксана Лут приняла участие в круглом столе «Стратегия развития перерабатывающей отрасли в Ставропольском крае», на котором руководители ставропольских предприятий узнали о формах поддержки со стороны правительства региона и банка.

По итогам 2016 года Россельхозбанк направил на развитие АПК Ставропольского края свыше 13 млрд рублей, в том числе около 3 млрд рублей предоставлены на финансирование сезонных работ.