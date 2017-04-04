Россельхозбанк предоставил аграриям 32 млрд рублей льготных кредитов

Источник: Байкал Инфо
04/04/2017 - 15:58

Россельхозбанк предоставил более 32 млрд рублей сельхозтоваропроизводителям в рамках нового механизма льготного кредитования предприятий АПК (по состоянию на 28 марта 2017 года). Как 3 апреля сообщила пресс-служба банка, финансирование по ставке не выше 5% годовых предоставлено заемщикам из 58 регионов Российской Федерации и преимущественно предусматривает цели, связанные с проведением сезонных работ. Банк является ключевым участником реализации нового механизма, обеспечивая основной объем выдач кредитных средств аграриям.

В настоящее время Россельхозбанк продолжает оперативно принимать заявки, формировать реестры потенциальных заемщиков и согласовывать проекты с Минсельхозом России, уделяя особое внимание кредитованию малых форм хозяйствования.

Метки: Пресс-релизы, Россельхозбанк, Сельское хозяйство, Экономика, Россия
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