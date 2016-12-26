Россельхозбанк поддержал строительство крупного тепличного комплекса в Чечне

Россельхозбанк приступил к финансированию строительства крупного тепличного комплекса ООО «ТК ЮгАгроХолдинг» для круглогодичного выращивания овощей и зеленных культур в Республике Чечня. Как 23 декабря 2016 года сообщила пресс-служба банка, в настоящее время на реализацию инвестпроекта направлено около 1 млрд рублей из кредитной линии на общую сумму более 1,75 млрд рублей.

Применяя автоматизированные системы и 100% досветку, предприятие площадью 9 га планирует ежегодно производить более сети тыс. тонн продукции и в течение всего года удовлетворять спрос населения на свежие овощи. Текущая строительная готовность комплекса составляет около 60%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на I квартал 2017 года.

Россельхозбанк выделяет значительные объемы кредитных средств на финансирование проектов по выращиванию овощей в закрытом грунте – данное направление сельхозпроизводства является одним из приоритетных в развитии отечественного сельского хозяйства. Тепличные комплексы, построенные при поддержке банка по всей стране, позволяют производить 154 тыс. тонн овощной продукции в год.