Россельхозбанк организовал размещение биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02

Размещение выпуска биржевых облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 успешно завершилось 15 сентября 2017 года в рамках программы биржевых облигаций №4-17644-J-001P-02E от 29 апреля 2016 года. Как сообщила пресс-служба Россельхозбанка, объем размещенного выпуска облигаций составил 5 млрд рублей, срок обращения биржевых облигаций – 5 лет. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: 11% от номинальной стоимости в даты выплат 12-19 купонов; 12% от номинальной стоимости – в дату выплаты 20 купона.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 12 сентября. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,40 – 9,65% годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона снижался четыре раза с исходных 9,40 – 9,65% до 8,95 – 9,00% годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,95% годовых, что соответствует рекордному значению спреда к ОФЗ для АО «Эталон ЛенСпецСМУ» в размере 165 б.п.

На участие в первичном размещении облигаций было подано 69 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 4,8 раза и составил 24,1 млрд рублей. Существенный спрос со стороны инвесторов позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения. Организаторами выпуска облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» серии 001Р-02 выступили АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «Совкомбанк».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.