Россельхозбанк начал финансирование строительства тепличного комбината в Ставропольском крае

При финансовой поддержке Россельхозбанка в селе Солуно-Дмитриевском Андроповского района Ставропольского края начато строительство высокотехнологичного тепличного комплекса ООО «ТК Андроповский» площадью 10 га для круглогодичного выращивания овощей и другой продукции. Как 28 декабря 2016 года сообщила пресс-служба банка, проект предусматривает создание современного предприятия, с ежегодным производством более 5,5 тыс. тонн овощей в условиях естественной освещенности, с применением автоматизированных тепличных систем.

Для финансирования проекта Россельхозбанк открыл кредитную линию более 1 млрд рублей, при этом в строительство комплекса банк уже вложил около 500 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2017 году.

Проект является одним из крупнейших на Ставрополье в сфере овощеводства и соответствует приоритетным направлениям инвестиционной деятельности на территории региона. Его реализация будет способствовать круглогодичному обеспечению населения России доступной, свежей, экологически чистой овощной продукцией отечественного производства.