Россельхозбанк и китайский Банк Харбина подписали соглашение об открытии корреспондентского счёта в юанях

Россельхозбанк 21 декабря 2016 года в ходе рабочего визита в Китайскую Народную Республику подписал соглашение с Банком Харбина об открытии корреспондентского счёта в юанях. Как 27 декабря сообщила пресс-служба банка, данное событие стало важным совместным шагом российского и китайского финансовых институтов в решении задачи по увеличению доли расчётов в национальных валютах при осуществлении торговых сделок между двумя странами, поставленной руководством Российской Федерации и Китайской Народной Республики.