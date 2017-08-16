Роснефть остаётся крупнейшим налогоплательщиком России

Крупнейшим налогоплательщиком России по итогам 2016 года стала Роснефть. Как сообщает 15 августа 2017 года РБК, который провёл исследование «Крупнейшие налогоплательщики России» и выявил ТОП-50, в прошлом году Роснефть заплатила 1,36 трлн рублей налогов. Второе место – за Газпромом (1,17трлн рублей), третье – у ЛУКОЙЛа (565млрд рублей). Всего в рейтинге – семь компаний топливно-энергетического комплекса России.

В десятке крупнейших налогоплательщиков – по одной компании из отраслей финансов: (Сбербанк – пятое место), транспорта (РЖД – седьмое место) и энергетики (Росатом – восьмое место). Десятью компаниями в рейтинге представлены металлы и горная добыча и восемью – финансы.

По мнению директора аналитического департамента компании «Альпари» Александра Разуваева, вклад Роснефти в российский бюджет в 2016 году был более значительным, чем 1,36 трлн рублей, как указано в рейтинге РБК. «Роснефть заплатила в бюджет не только налоги, но ещё и дивиденды на половину капитала. То есть реально государство от нее получает больше, чем подсчитали в РБК», - сказал он.

Аналитик по нефтегазовый отрасли банка Raiffeisen Андрей Полищук заявил об ожидаемости лидерства Роснефти в части объёмов налоговых платежей: «Факт, что Роснефть оказалась уже не первый год крупнейшим налогоплательщиком в стране, являлся вполне прогнозируемым. Потому что Роснефть – это крупнейшая нефтяная компания в стране. В отличие от сравнимого с нею по размерам Газпрома, её выручка формируется за счёт нефти, а у Газпрома – в основном за счёт газа. Полагаю, что на ближайшие годы сохранится положение, когда главными налогоплательщиками останутся эти две компании. Тем более что Роснефть планирует расширить своё присутствие на рынке, в том числе на газовом рынке, и рассчитывает на получение экспорта. А где экспорт – там и цена выше, и надо платить экспортную пошлину. Так что налоговые поступления в бюджет от Роснефти могут в будущем ещё вырасти».

Глава департамента Private Solutions Singapore Castle Familyoffice Станислав Вернер отметил, что для радикальной перестройки экономики требуются инвестиции. И сейчас бюджет опирается именно на налоги госкомпаний, включая Роснефть.