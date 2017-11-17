Роль Колчака в программе ТК «Звезда» сыграл сотрудник СИЗО-1 в Иркутске

Одной из съемочных площадок программы «Нефакт» телеканала «Звезда», посвященной адмиралу Александру Колчаку, стал музей истории Иркутского тюремного замка, расположенный в следственном изоляторе №1. Об этомсообщает 17 ноября 2017 года пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

Для максимально правдоподобного воссоздания последних минуты жизни Александра Колчака съёмочная группа провела несколько часов в знаменитой камере № 5, где адмирал содержался перед расстрелом. В сценах допроса Колчака в роли чекистов приняли участие члены иркутского военно-исторического клуба «Сибирский стрелок» Денис Потанин и Андрей Бухаров. Роль самого адмирала исполнил заместитель начальника СИЗО-1 Александр Тарбеев. С актерским дебютом подполковник внутренней службы справился на отлично, признавшись, что не в первый раз слышит от коллег и гостей музея о сходстве с исторической личностью.

«Перед съемками художественного фильма «Адмиралъ» его режиссёр приезжал в Иркутск и приходил в наш музей. Я вышел из СИЗО, чтобы встретить его, здороваюсь, вижу изумлённые глаза. Представляюсь: «Александр Васильевич», а глаза у него еще больше стали. Он так и ходил по музею, на меня оглядываясь», - смеётся Александр Тарбеев.

Чтобы снять сцену допроса, из мемориальной камеры на время перенесли восковую фигуру адмирала. Шинель и форму Колчаку предоставил иркутский драматический театр, в котором шёл спектакль об адмирале.

Программа «Нефакт», посвященная адмиралу Колчаку, выйдет в эфире телеканале «Звезда» 18 ноября в 11.30 по иркутскому времени.