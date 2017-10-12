Рок-группы выступят на библиовечеринке в Иркутске

Библиовечеринка пройдёт 21 октября 2017 года с 18.00 до 22.00 в библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского в Иркутске по адресу: ул. Лермонтова, 253. Как сообщает пресс-служба учреждения, на разных этажах здания будут организованы книжная ярмарка, антикафе, лекторий, территория искусств, рок-клуб, библиобар, пространство для знакомств и неформального общения. Молодежь Иркутска ждет необычное посвящение в читатели.

Гости вечеринки смогут раскрыть тайны библиотеки в ходе увлекательного квеста. Любителей музыки не оставят равнодушными выступления рок-групп «Полночное солнце» и «5 minutes break». Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах от иркутских художников и послушать лекции. В рамках библиовечеринки также состоятся так называемые быстрые свидания.

Узнать подробно о мероприятии, связаться с организаторами можно в группе в социальной сети «Вконтакте». Программа мероприятий представлена на сайте библиотеки.

Изображение организаторов.