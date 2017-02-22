Родителей детсадовцев в Иркутской области просят подтвердить право на компенсации

Родители детсадовцев в Иркутской области до 31 марта 2017 года должны подтвердить право на получение компенсации родительской платы за присмотр и уход в образовательных организациях. Об этом 22 февраля 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя министра социального развития, опеки и попечительства области Светлану Иевлеву. Она уточнила, что с 1 января право на компенсацию имеет один из родителей (законных представителей), внесший родительскую плату за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, в семьях со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчёте на душу населения.

Замминистра напомнила, что в статью 15 закона Иркутской области от 10 июля 2014 года «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» внесены изменения, влияющие на условия установления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

«Родители ребёнка должны подтвердить право на дальнейшее получение компенсации, обратившись в управление социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания с заявлением документами, подтверждающими доходы членов семьи, - отметила Светлана Иевлева. - В случае неподтверждения права на получение компенсации до 31 марта 2017 года выплата будет прекращена с 1 апреля 2017 года. За подтверждением права на компенсацию родительской платы обратились уже родители 5 809 детей».

Для назначения компенсации родительской платы необходимы следующие документы: копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); копия документа, подтверждающего статус законного представителя (акт о назначении опекуна, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью); копия свидетельства о рождении ребенка (детей); копия договора между образовательной организацией, которую посещает ребенок (дети), и родителем (законным представителем), обратившимся за установлением компенсации; документ, подтверждающий совместное проживание родителя (законного представителя) с ребенком; документы, подтверждающие доходы членов семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Фото из архива "Байкал Инфо".