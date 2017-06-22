Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за лесных пожаров

Источник: Байкал Инфо
22/06/2017 - 17:23

Режим чрезвычайной ситуации введён в Иркутской области с 00:00 22 июня 2017 года  пожаров на всей территории региона, а также в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики и для обеспечения безопасности населения области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на соответствующий указ губернатора Сергея Левченко и решение региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На время функционирования режима, но не более 21 дня, будет действовать запрет на посещение лесов гражданами, на въезд в леса транспортных средств, за исключением тех, что предназначены для ликвидации пожаров.

После введения режима к тушению лесных пожаров могут быть привлечены силы и средства федерального резерва и арендаторов лесных участков, которые указаны в сводном плане пожаротушения. Введен также запрет на ведение лесозаготовительных и иных видов работ на территории лесного фонда. 

Фото с сайта правительства Иркутской области.

Метки: Общество, Безопасность, Иркутская область, Правительство Иркутской области, Лес, Пожары
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