Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введён в Иркутской области с 00:00 22 июня 2017 года пожаров на всей территории региона, а также в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики и для обеспечения безопасности населения области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на соответствующий указ губернатора Сергея Левченко и решение региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На время функционирования режима, но не более 21 дня, будет действовать запрет на посещение лесов гражданами, на въезд в леса транспортных средств, за исключением тех, что предназначены для ликвидации пожаров.

После введения режима к тушению лесных пожаров могут быть привлечены силы и средства федерального резерва и арендаторов лесных участков, которые указаны в сводном плане пожаротушения. Введен также запрет на ведение лесозаготовительных и иных видов работ на территории лесного фонда.

Фото с сайта правительства Иркутской области.