Режим ЧС из-за отравления «Боярышником» отменяется в Иркутской области

В Иркутской области с 08:00 часов 31 декабря 2016 года отменяется режим чрезвычайной ситуации, связанной с массовым отравлением граждан суррогатной спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на председателя правительства Александра Битарова, который провёл заседание комиссии по ЧС.

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко рассказал, что, по данным на 09:00 30 декабря, всего пострадали от отравления метиловым спиртом 123 человека, погибли 76 человек. В стационарах находится восемь человек. Были выписаны по улучшению здоровья 30 человек, девять отказались от госпитализации.

Председатель правительства также отметил, что в связи с угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций во время новогодних и рождественских праздников, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, вводится режим повышенной готовности. Будут продолжены мероприятия, направленные на исключение продажи суррогатной спиртосодержащей продукции.