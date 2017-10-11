«Рейс дружбы» отправился из Иркутска в Улан-Удэ

Студенческие отряды проводников 11 октября 2017 года при поддержке Восточно-Сибирского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» отправились в «Рейс дружбы» по маршруту дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД. Бригада сформирована из десяти лучших представителей студотрядов, работавших летом. Всего за время летней практики в поездах АО «ФПК» трудилось 30 студенческих бригад (500 человек).

Как рассказала комиссар отряда Есения Медведева, это мероприятие ребята организовали, чтобы закрыть летний сезон, поддержать корпоративный дух бойцов студотрядов, и, конечно же, ещё раз показать пассажирам высокий уровень обслуживания и ответственное отношение к делу.

По пути следования поезда бригада «Рейса дружбы» предлагает всем путешественникам специальную программу, во время которой по радио звучат исторические рассказы про станции Транссиба, в пути проходят конкурсы, концерты и викторины. В обратный путь «Рейс дружбы» отправится 13 октября.