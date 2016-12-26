Ревизию всех домов в Иркутской области инициирует в 2017 году фонд капремонта

В 2017 году ревизию всех многоквартирных домов в Иркутской области намерен инициировать фонд капремонта, чтобы постепенно исключить из региональной программы капитального ремонта жильё, которое по факту является аварийным, хотя официально не признано таковым. Об этом 26 декабря 2016 года заявил гендиректор фонда Денис Быков. По его словам, в программе много такого жилья, которое нельзя ремонтировать. В нынешнем году, к примеру, собственники домов №№2 и 4 по ул. Бочкина в Иркутске отказались от капремонта, там будет проводиться обследование, чтобы в дальнейшем признать эти дома аварийными.

Много деревянных, щитовых домов времен постройки ГУЛАГа, которые стоят в программе капремонта, Денис Быков увидел во время поездки в Бодайбо в декабре. Именно в этот город гендиректор фонда намерен инициировать первую совместную с представителями правительства Иркутской области поездку.

Фото из архива "Байкал Инфо".