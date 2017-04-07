Ретро-обзоры литературы и выставки проведет для всех желающих ВСЖД

Ретро-обзоры литературы и музейные выставки проводит ВСЖД в год 180-летия железных дорог России. Как 7 апреля 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, посетители железнодорожного музея и библиотек ВСЖД станут участниками специальных мероприятий: для них проведут ретро-обзоры литературы и музейные выставки, подготовленные хранителями музея и специалистами центра научно-технической информации и библиотек.

Так, в Улан-Удэ 6 апреля состоялся показ фильма и литературная ретроспектива «Байкальская железнодорожная переправа. Загадка корабля». На ней железнодорожники встретились с кандидатом исторических наук, краеведом Забайкалья Алексеем Тиваненко. В ближайших планах сотрудников библиотек провести встречи молодых работников с авторами книг об истории железных дорог.

В апреле-мае в Иркутске работники музея истории ВСЖД проведут исторические лекции для школьников и студентов города. В музее развернуты экспозиции, посетители которых познакомятся с уникальными экспонатами конца IX – начала XX вв. Отсчет своей истории железные дороги России ведут с 1837 года, когда была построена железная дорога Петербург – Царское Село (г. Пушкин) протяженностью 27 км. За 180-летний период истории железнодорожного транспорта России произошло много изменений в развитии сети дорог, их границах и наименованиях. В первые 80 лет существования железных дорог в России их общая протяженность превысила 70 тыс. верст.

Развитие железных дорог неразрывно связано с историей России, при этом железнодорожному транспорту всегда отводилась самая серьезная роль как в экономике, так и в решении внутренних и внешнеполитических задач государства. Даже во время Великой Отечественной войны, в период с 1941 по 1945 годы в нашей стране было введено в эксплуатацию 7682 км и электрифицировано 451 км железных дорог. В настоящее время эксплуатационная длина железнодорожной сети России составляет 85,3 тыс. км, что обеспечивает холдингу одну из ведущих позиций среди крупнейших транспортных систем мира.

Фото из архива "Байкал Инфо".