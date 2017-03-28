Решение о восстановлении в должности Д. Семёнова в Иркутском планетарии осталось без изменений

Иркутский областной суд подтвердил законность восстановления Дмитрия Семёнова в должности исполнительного директора Иркутского планетария. Как 28 марта 2017 года «Байкал Инфо» рассказали в пресс-службе суда, еще в декабре прошлого года Дмитрий Семёнов был восстановлен в должности, однако в Иркутском планетарии не согласились с этим решением суда, поэтому была подана апелляционная жалоба. «Иркутский областной суд рассмотрел эту жалобу 16 марта, однако она оказалась безосновательна», – пояснили в пресс-службе.

Напомним, исполнительного директора Иркутского планетария Дмитрия Семёнова уволили в октябре прошлого года. Вслед за ним ушли еще несколько сотрудников, в том числе научный руководитель комплекса «Ноосфера» Сергей Язев. Вероятной причиной случившегося стали разногласия сотрудников с собственниками в вопросах концепции работы планетария.

Фото с сайта Иркутского областного суда.