Рентген-кабинет открылся в бывшей медсанчасти АО «Саянскхимпласт»

Рентген-кабинет открылся в филиале Саянской городской больницы – бывшей медико-санитарной части АО «Саянскхимпласт» с 6 октября 2017 года. Как сообщает 12 октября пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области, руководство учреждения получило лицензию на новый вид медицинской деятельности.

В кабинете будут проводить флюорографические и рентгенологические исследования. В частности, можно будет выполнить рентгенологические исследования зубов, в том числе в виде одонто- и пародонтограмм, радиовизиографии с записью на электронный носитель. Эти исследования будет использовать Саянская городская больница, стоматологическая поликлиника, стоматологические кабинеты ближайших территорий в рамках работы стоматологического центра.

Для организации рентген-кабинета больница выполнила косметический ремонт помещений на втором этаже первого блока здания на площади около 500 кв м. Для качественной работы вентиляции кабинета куплен электродвигатель. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Иркутска произвели замеры эффективности вентиляции рентген-кабинета. Получено экспертное и санитарно-эпидемическое заключение на работы с источником ионизирующего излучения и санитарно эпидемическое заключение на медицинскую деятельность по рентгенологии.

Напомним, в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы в конце 2016 года недвижимое имущество медсанчасти было приобретено в областную собственность и передано Саянской городской больнице. В связи с этим региональный минздрав разработал и утвердил дорожную карту по оптимизации медицинской помощи населению Саянска.

Сейчас в филиале Саянской городской больницы работают амбулаторно-поликлиническое подразделение, стоматологическое отделение, новый учебный корпус Саянского медицинского колледжа и рентгенологический кабинет. В дальнейшем планируется ввести в эксплуатацию зуботехническую лабораторию, открытие дневного стационара и отделения медицинской профилактики.

Фото с сайта.