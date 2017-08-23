Ремонт участка трасы «Сибирь» в Черемховском районе завершили досрочно

Источник: Байкал Инфо
23/08/2017 - 15:33

Ремонт десятикилометрового участка трассы Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе завершен досрочно. Как 23 августа 2017 года сообщила пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», работы выполнены с применением однослойной шероховатой поверхностной обработки, которая предназначена для повышения сцепления шин транспортных средств с покрытием автомобильной дороги. Ремонт включал устройство слоя износа, укрепление обочин, нанесение горизонтальной дорожной разметки, а также замену дорожных указателей. 

Чтобы ликвидировать очаг концентрации дорожно-транспортных происшествий, в районе кругового пересечения были устроены шумовые полосы с применением холодных пластичным материалов. Эта технология позволять привлекать внимание водителей к изменению дорожной ситуации.

Фото пресс-службы Упрдор «Прибайкалье».

Метки: Общество, ФКУ Упрдор «Прибайкалье», Дороги, Черемховский район
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