Ремонт участка трасы «Сибирь» в Черемховском районе завершили досрочно

Ремонт десятикилометрового участка трассы Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе завершен досрочно. Как 23 августа 2017 года сообщила пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», работы выполнены с применением однослойной шероховатой поверхностной обработки, которая предназначена для повышения сцепления шин транспортных средств с покрытием автомобильной дороги. Ремонт включал устройство слоя износа, укрепление обочин, нанесение горизонтальной дорожной разметки, а также замену дорожных указателей.

Чтобы ликвидировать очаг концентрации дорожно-транспортных происшествий, в районе кругового пересечения были устроены шумовые полосы с применением холодных пластичным материалов. Эта технология позволять привлекать внимание водителей к изменению дорожной ситуации.

Фото пресс-службы Упрдор «Прибайкалье».