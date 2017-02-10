Ремонт стадиона «Труд» в Иркутске начнут после чемпионата мира по бенди-2019

В Иркутской области начали проектировать реконструкцию стадиона «Труд» в Иркутске. Об этом 9 февраля 2017 года сообщил министр спорта Илья Резник на заседании комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания. По его словам, стадион морально устарел. Министр добавил, что после чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужчин, который пройдёт в Иркутске в 2019 году, планируется реконструировать западную трибуну, возможно, и весь стадион.

По словам Ильи Резника, в 2017 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию пять физкультурно-оздоровительных комплексов, начать строительство ещё одного, провести капитальный ремонт семи спортивных сооружений, построить 21 многофункциональную спортивную площадку по программе устойчивого развития сельских территорий и семь хоккейных кортов в сельских муниципальных образованиях.

Илья Резник также рассказал, что в регионе готовят перспективный план развития спортивной инфраструктуры Иркутской области. Он будет основан на детальном анализе наличия и состояния имеющихся спортивных сооружений, динамике развития массовой физкультуры, базовых видов спорта. План формируют с учётом наказов избирателей.

Министр подчеркнул, что в среднесрочной перспективе необходимо планировать строительство центра адаптивных видов спорта, центра единоборств, в т.ч. для занятий боксом, борьбой, дзюдо и тхэквондо, центра для игровых видов спорта. Говоря о небольших поселениях первого уровня, Илья Резник заметил целесообразность строительства и реконструкции спортобъектов при школах, на базе которых, как правило, работают детско-юношеские спортивные школы.